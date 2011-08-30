Бригинець: кияни не знають, в яку із версій правди вірити

Голова Комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ стурбований рішенням міської влади розмістити Музей історії Києва у потенційно небезпечній новобудові біля метро “Театральна”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата.

О.БРИГИНЕЦЬ зазначає, що створена за вказівкою прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА комісія щодо здійснення всебічної перевірки відповідності спорудження скандальних об’єктів в Києві визнала будівлю на вул. Б.Хмельницького, 7, потенційно високонебезпечною.

Також комісія відзначила відсутність погодження проекту з органами культурної спадщини, виявила безліч порушень норм будівництва та запропонувала демонтувати цю будівлю з відновленням скверу та комплексним благоустроєм території за кошти забудовника.

«Безумовно, Олександр ПОПОВ знає про високонебезпечність споруди, адже він особисто підписував лист на ім’я М.АЗАРОВА, в якому про це йдеться. Що його змусило проголосити переселення в цю споруду музею, який і справді потребує приміщення, не знаю. Можливо, необдумане бажання зробити хорошу справу”, - прокоментував депутат.

Крім того, О.БРИГИНЕЦЬ стверджує, що прийняття рішення про переселення Музею історії Києва в скандальну забудову виходить за рамки повноважень голови КМДА.

«Найприкріше те, що кияни не знають, в яку із версій правди вірити. З одного боку О.ПОПОВ протягом останніх місяців заявляв, що, як і вирішила комісія, скандальна забудова на Театральній буде демонтована. З іншого боку, як виявилось, О.ПОПОВ увесь цей час вів переговори з забудовником про те, щоб зберегти цей будинок», - здивований О.БРИГИНЕЦЬ.

Як стверджує депутат, на останній сесії Київради 14 липня 2011 року при обговоренні питання надання приміщення Музею історії Києва, який перебуває без приміщення з 2004 року, відразу троє депутатів з провладної коаліції (Віктор ГРІНЮК, Володимир ДЕЙНЕГА та Олексій ОМЕЛЬЯНЕНКО) заявили, що голова КМДА О.ПОПОВ планує надати Музею одне з приміщень Київської фортеці. Однак пізніше О.ПОПОВ заявив, що таких планів в нього не було.

“Керівництво Музею історії Києва не підтримувало ідею переселення музею в одну з башт Київської фортеці, пояснивши це в листі від 3.08.2011 року до голови КМДА О.ПОПОВА тим, що запропонованої площі – близько 3 тис. м - не достатньо. Площа торгового центру біля м. Театральна, що публічно запропонована Музею головою КМДА О.ПОПОВИМ, теж сягає близько 3 тис. м”, - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня прес-служба Київської міської державної адміністрації поінформувала з посиланням на голову КМДА О.ПОПОВА, що Музей історії Києва буде розміщений у будівлі на вул. Богдана Хмельницького, 7. За словами керівника КМДА, він домовився з інвестором про безкоштовну передачу вказаної будівлі у власність киян.

Довідка УНІАН. Вже 5 років кияни вимагають скасувати дозвіл на роботи з будівництва торговельно-офісного центру на вулиці Богдана Хмельницького, 7, і запровадити мораторій на забудову центру міста.

У 2007 році будівництво в районі станції метро "Театральна" було визнане небезпечним для метро. Після цього Київрада скасувала своє попереднє рішення про землевідведення, але забудовник з цим не погодився і оскаржив його в суді.

Будівництво біля станції метро “Театральна” поновилося на початку грудня 2010 року.

Представники уряду і столичної влади неодноразово заявляли, що будівництво ТОЦ біля станції метро «Театральна» буде припинено.

28 березня Київський апеляційний господарський суд визнав незаконним будівництво на вул. Б.Хмельницького поблизу станції метро «Театральна».

*** Музей історії Києва виселили із Кловського палацу 5 років тому. При цьому нове приміщення влада досі не надала музею.