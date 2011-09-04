Сільрада роздавала землю за підробленими документами

На Чернігівщині працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили службових осіб сільської ради, які у 2008 році підробили витяги з рішень сесії сільради.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків з громадськістю МВС України, за підробленими документами 56 громадян отримали у приватну власність земельні ділянки загальною площею 7 га. Таким чином територіальній громаді було завдано збитків на загальну суму 300 тис. грн.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).