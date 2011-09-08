Двох українських хокеїстів поховають на Батьківщині, третього - в Омську

Двоє загиблих у катастрофі літака Як-42 7 вересня під Ярославлем українських громадян на прохання рідних будуть поховані в Україні.

Поховання третього загиблого громадянина України відбудеться в Омську, повідомив УНІАН речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Справа перебуває на контролі у Департаменті консульської служби МЗС та у Посольстві України в Російській Федерації.