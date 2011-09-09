Що думають українці про якість медобслуговування (опитування)

80% українців незадоволені якістю медичного обслуговування, яке вони одержують.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом Горшеніна, які були представлені на прес-конференції в Києві на тему: «Медицина в Україні».

Згідно з даними опитування, повністю незадоволені якістю медобслуговування 40,3% опитаних, «швидше, незадоволені» – 39,7%.

Задоволені якістю медобслуговування лише 18,3% респондентів. Із них, «швидше задоволені» – 15,1%, повністю задоволені – 3,2%, важко відповісти на це питання – 1,7%.

Переважна більшість опитаних громадян (93,3%) вважають, що в Україні необхідно провести реформу системи охорони здоров`я. На думку 4,3% опитаних така реформа не потрібна, а 2,4% важко відповісти на це питання.

Крім того, більш як половина українців (60,2%) вважають дорогі ліки найбільш гострою проблемою сфери охорони здоров`я. Близько третини респондентів (35,6%) вважають важливими такі проблеми, як відсутність фінансування медичних установ, необхідність оплати медичних послуг (32,2%), відсутність необхідного устаткування чи медикаментів (30,1%). Близько чверті опитаних назвали серед гострих проблем сфери охорони здоров`я великі черги (25,7%), брак фахівців, низьку кваліфікацію медперсоналу (24,9%).

Також актуальними проблемами охорони здоров`я українці вважають низьку якість медичних послуг (18,2%), низьку зарплату фахівців (16,2%), байдужість лікарів (15,1%), хабарі (12,8%), поганий стан лікарень (10,8%), велику завантаженість лікарів (6,2%). Відповідь «інше» дали 5,3% опитаних, 1,2% важко відповісти на це питання.

Крім того, опитування показало, що у разі хвороби 40,2% опитаних у першу чергу звертаються до державної (безплатної) поліклініки чи лікарні. Майже третина респондентів (30,1%) у разі хвороби вважають за краще лікуватися самостійно. Звертаються до приватної (платної) поліклініки чи лікарні 5,6% опитаних, до народних цілителів, нетрадиційної медицини - 2,5%. Нічого не роблять у разі хвороби 5,3% респондентів. Відповідь «інше» дали 4,1% українців, 1,2% важко відповісти на це питання.

Більш як половина українців (54,2%) періодично купують ліки. При цьому більш як третина опитаних (36,7%) зізналися, що купують ліки постійно. 7,5% респондентів відповіли, що ніколи не купують ліків, а 1,6% важко відповісти.

При придбанні лікарських препаратів 42,2% громадян України керуються розпорядженням лікаря, 36,8% - особистим досвідом.

Для 12,6% респондентів вирішальну роль при придбанні ліків грає його ціна. Порадою фармацевта керуються 10,4% опитаних, порадою знайомих - 6,6%, рекламою - 1,9%. Заявили, що не купують ліки, 5,5% українців, а 1,7% - важко відповісти на це питання.

Більшість громадян України (70,5%) зізналися, що для їхніх сімей вартість медикаментів є проблемою. З них 37,4% віддали перевагу відповіді «швидше так», 33,1% «точно так». При цьому менш ніж для чверті українців (22,4%) такої проблеми не існує. Із них відповідь «швидше ні» вибрали 11,8%, «точно ні» - 10,6%. Важко відповісти 7,1% опитаних.

Телефонне опитування проводився Інститутом Горшеніна з 5 по 7 вересня 2011 р. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.

Кажучи про високу вартість лікарських препаратів, зокрема вітчизняних, представник Об`єднання організацій роботодавців медичної і мікробіологічної промисловості України, заступник генерального директора АТ «Лекхім» Валентина МАЗУРИК відзначила, що вітчизняні лікарські препарати робляться лише з імпортних активних інгредієнтів, які не виробляються в Україні, й ціни на які достатньо високі. За її словами, у виробництві ліків також використовуються допоміжні речовини, які вимагають високої якості виробництва, і їх також доводиться купувати в інших країнах, в основному Німеччині та Франції.

«Я згодна, що ліки дуже дорогі, але вони не мають бути дешевими. Маючи такий рівень виробництва, неможливо виробляти дешеві ліки», - сказала експерт.

В.МАЗУРИК вважає, що регулювати ціни на ліки має сам ринок.

«Реформа охорони здоров`я дуже потрібна, але потрібно думати не про те, щоб зменшити ціну на ліки, а про те, як зробити, щоб український споживач зміг придбати ці ліки, а для цього нам потрібна страхова медицина», - вважає експерт.

Вона також відзначила, що за останні роки всі вітчизняні фармацевтичні виробники інвестували кошти у свої виробництва і привели їх відповідно до міжнародних стандартів. За словами експерта, 95% всіх лікарських препаратів виробляється в Україні та їх якість дуже добра.

В.МАЗУРИК також вважає за необхідне, щоб українські лікарі зазначали в рецептах не комерційні назви ліків, а міжнародні непатентовані назви.