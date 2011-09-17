У горах Північної Осетії шукають групу українських альпіністів

В горах Північної Осетії (РФ) загинув альпініст з України, п`ятьох шукають рятувальники.

Про це УНІАН повідомили в управлінні МНС Росії у Північній Осетії.

Вчора о 21.40 мск до оперативного чергового північно-осетинського пошуково-рятувального загону від жителя Харкова надійшло повідомлення про те, що на його стільниковий телефон прийшло SMS-повідомлення від учасників туристичної групи з Харкова, що здійснює сходження на гору Казбек, такого змісту: «Загинув керівник групи Ігор Логвиненко. Перебуваємо на висоті 4200 м на плато Спартака гори Казбек», а також про те, що його спроби зв`язатися з родичами І.Логвиненка успіху не мали.

За інформацією МНС РФ, туристична група з Харкова у складі шести чоловік, вийшовши на маршрут 2-ої категорії складності (с. Комгарон - Верхні джерела - пік Геодезистів - льодовик Майлі - пік ОЖД - вершина гори Казбек - льодовик Гольда - перевал Цета - вершина Шадхох - перевал Зейгала - льодовик Мідаграбін - перевал Дергалік - перевал Зуб - перевал Цміаком - селище Бурон) 10 вересня, планувала завершити похід 27 вересня.

«Група на зв`язок не виходить. 17 вересня о 8.45 для проведення пошуково-рятувальних робіт на місце передбачуваної загибелі альпініста вирушила група з 4 рятувальників», - сказано в повідомленні.