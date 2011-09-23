Молдова зацікавилася будівництвом газового терміналу в Україні

Молдова зацікавилася будівництвом LNG-терміналу в Україні як можливий учасник проекту і потенційний покупець газу, і має намір почати переговори з цих питань.

Про це заявив прем`єр-міністр Молдови Влад ФІЛАТ в інтерв`ю «Коммерсанту Украина».

«Нам треба почати переговори щодо терміналу зрідженого газу... Ми можемо бути і партнером, можливі інвестиції в спільний проект. А можна підписати договір про придбання газу. Є багато можливостей. Важливо, щоб ми домовилися, що цей проект життєздатний, і потрібно починати роботу», - заявив прем`єр Молдови.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами Владислав КАСЬКІВ заявляв, що Україна може збільшити потужність морського терміналу з приймання зрідженого природного газу (LNG-терміналу), будівництво якого планується на Чорноморському побережжі країни, у разі невдалого завершення переговорів з Росією про ціну на газ.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має координувати роботу зі спорудження терміналу з приймання зрідженого природного газу обсягом 10 млрд. куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року. Орієнтовна вартість будівництва LNG-терміналу з інфраструктурою становить близько 1,5 млрд. дол.

Конкурс на будівництво терміналу з приймання зрідженого природного газу (LNG-термінал) буде оголошено 1 січня 2012 року.

Компанія Socoin (Іспанія), що перемогла до цього в конкурсі, має розробити ТЕО будівництва об`єкту.