Затримано продавця тротилу

На Хмельниччині працівники УБОЗ та СБУ затримали продавця тротилу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітниця відділу зв’язків з громадськістю УМВС в області Юлія ГРИНЬ.

За її словами, підозрюваний займався збором металобрухту - залишків боєприпасів.

“У місцевому лісовому масиві селища Ярмолинці у роки Великої Вітчизняної війни були розташовані німецькі склади з боєприпасами, які потім знешкодили. У якийсь час чоловік вирішив, що заробітку від пустих артилерійських гільз замало, тож натрапляючи на справжні бойові снаряди, діставав з них тротил з метою подальшого продажу”, - розповіла Ю.ГРИНЬ.

На місці розкопок підозрюваного працівники МНС виявили майже 300 артилерійських та авіаційних снарядів, які поступово знешкоджують.

Наразі правоохоронці з’ясовують, кому чоловік збував вибухову речовину.

Щодо підозрюваного порушено кримінальну справу, згідно статті 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), йому загрожує до 5 років позбавлення волі.