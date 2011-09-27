Губернатор заспокоїв афганців і чорнобильців майже безплатним офісом

В Ужгороді афганці та чорнобильці провели мітинг проти ухвалення закону про скорочення соціальних пільг.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг проходив на площі Народній, біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Участь у акції взяли кілька десятків представників ветеранських організацій області, у тому числі Закарпатської територіальної організації української спілки ветеранів війни в Афганістані, обласної організації ветеранів України та дітей війни, союзу Чорнобильців України тощо.

Активісти громадських об’єднань зачитали звернення до Президента, Верховної Ради та обласної влади, якому висловили свою категоричну незгоду з положеннями законопроекту № 9127 «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», яким, зокрема, парламент має намір уповноважити Кабінет міністрів установлювати порядок і розмір компенсацій пільговикам.

З учасниками мітингу зустрівся голова Закарпатської ОДА Олександр ЛЕДИДА. Він зокрема запевнив, що обласна влада з розумінням ставиться до позиції ветеранів, але безпосереднього впливу на прийняття законів не має. «Я впевнений, що закон буде прийнятий у зміненому вигляді, і захищатиме позицію пільгових категорій громадян», - сказав О.ЛЕДИДА.

Також керівник Закарпаття запросив активістів ветеранських громадських організацій до особистої розмови. Відтак, акцію продовжило неформальне спілкування в обласній адміністрації. Результатом стала обіцянка О.ЛЕДИДИ виділити на умовах майже безкоштовної оренди приміщення для офісу ветеранської спілки в центрі Ужгорода.

Попри це, яке повідомляють у прес-центрі Закарпатської ОДА, афганці та чорнобильці порушували й питання оздоровлення ветеранів. О.ЛЕДИДА пообіцяв поставити це питання на сесії Закарпатської обласної ради.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Верховна Рада України прийняла в першому читанні урядовий проект Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127).

Цим законопроектом, по суті, скасовується ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним і фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій і особам, прирівняних до них.

Крім того, законопроектом передбачено скорочення пільг для учасників війни і ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

20 вересня парламент мав розглянути цей закон у другому читанні та в цілому.

Того дня близько тисячі осіб пікетували Верховну Раду з вимогою не ухвалювати закон "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".