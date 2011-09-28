Прокуратура завела справу на головного бухгалтера ФПУ

Органами прокуратури завершено розслідування та передано до суду кримінальну справу за обвинуваченням головного бухгалтера Федерації профспілок України в ухиленні від сплати податків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник генпрокурора Віктор ЗАНФІРОВ.

За його словами, в ході досудового слідства було встановлено, що упродовж 2009-2010 років, отримавши від суб’єктів господарювання коштів на суму майже 8 млн. грн. в якості зворотної фінансової допомоги, Федерація профспілок не оподаткувала їх та ухилилася від сплати податків на загальну суму 1,7 млн. грн.

Як зазначив заступник генпрокурора, всього органами прокуратури за час перевірки використання державного майна, яке перебуває в користування ФПУ, було заявлено 120 позовів про повернення держмайна, яке незаконно було відчужено профспілками на суму 117 млн. грн., та 46 позовів щодо земельних ділянок загальною площею 42 га.

За словами В.ЗАНФІРОВА, в судах перебуває низка справ, але їхній розгляд з боку профспілок «не виправдано затягується» шляхом подання різних скарг, клопотань тощо.