У МВС визнали: газ під Печерським судом був, а могли й собак нацькувати

Міліціонерам 27 вересня довелося використовувати сльозогінний газ, аби зберегти громадський порядок біля Печерського районного суду, де проходив пікет на підтримку екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Як зазначається в повідомленні, вчора ввечері, після закінчення чергового судового засідання у справі Ю.ТИМОШЕНКО до чергової частини Шевченківського районного управління ГУМВС України в Києві надійшло телефонне повідомлення від диспетчера «швидкої допомоги» про те, що біля Печерського районного суду декілька громадян отримали незначні ушкодження під час сутички з правоохоронцями.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що після закінчення судового засідання у справі Ю.ТИМОШЕНКО спецавтомобіль конвойного полку ГУМВС готувався до виїзду з двору адміністративної будівлі, але шлях йому заблокували люди.

«Перед аркою зібрався натовп громадян, яких налічувалось до 300 осіб. Вони заблокували шлях до виїзду конвойного автомобіля та почали чинити опір працівникам міліції. Під час звільнення проїзду спецавтомобіля правоохоронці намагалися утворити коридор, проте невідомі громадяни з натовпу почали кидати в бік міліціонерів пластикові та скляні пляшки», - стверджують в міністерстві.

У зв’язку з порушенням громадського порядку працівники міліції вимушені були застосувати спецзасоби, наголосили в МВС, зазначивши, що правоохоронці діяли згідно з п.1 та п.6 ст.14 Закону України «Про міліцію», у якому говориться про те, що «працівники міліції мають право застосовувати наручники, гумові кийки, засоби зв`язування, сльозоточиві речовини, а також використовувати службових собак для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров`ю, а також для припинення опору працівникові міліції та іншим особам, які виконують службові або громадські обов`язки по охороні громадського порядку і боротьбі із злочинністю».

Як повідомлялося, 27 вересня представники БЮТ заявили, що міліція застосувала сльозогінний газ до учасників пікету на Хрещатику.

За словами народного депутата Юрія ОДАРЧЕНКА, це сталося, коли екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО вивозили до СІЗО з приміщення Печерського суду.

Разом з тим у міліції Києва заперечили факт застосування бійцями спецпідрозділу «Беркут» сльозогінного газу.

«Ми опитували людей вчора, перевіряли сьогодні, ніякий факт застосування сльозогінного газу не підтверджується», - зазначили в столичній міліції.