Суд відпустив віце-мера Одеси - слідство не знайшло хабара?

Віце-мер Одеси Микола ІЛЬЧЕНКО постановою Апеляційного суду міста Києва звільнений з-під варти і випущений із Лук’янівського СІЗО під підписку про невиїзд.

Як передає кореспондент УНІАН, таке повідомлення обнародував адвокат одеського чиновника Вадим ДИННІК, уточнивши, що це рішення обумовлене тим, що слідством «не виявлено предмет хабара - гроші, які йому нібито передавали».

Крім того, адвокат звернув увагу суду на поганий стан здоров`я підсудного.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня в Одесі працівники Антикорупційного бюро спільно з Генпрокуратурою України під час проведення спеціальної операції затримали «на гарячому» депутата міськради від Партії регіонів Олега ГОЦУЛЯКА і директора комунального підприємства Олега КУХТЕЯ під час одержання частини хабара у розмірі 9,5 тис. доларів США від приватного підприємця за надання в оренду частини території пляжу. Також був затриманий і заступник мера М.ІЛЬЧЕНКО.

Генпрокуратурою порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Здійснюються подальші оперативно-розшукові заходи і першочергові слідчі дії, спрямовані на закріплення доказової бази, документування інших фактів протиправної діяльності фігурантів.

Суд прийняв постанову про двомісячне утримання під вартою віце-мера М.ІЛЬЧЕНКА і директора комунального підприємства О.КУХТЕЯ, а О.ГОЦУЛЯКА звільнено з СІЗО під підписку про невиїзд.

27 вересня депутат Одеської міської ради від Партії регіонів Павло СЕРЕБРЕНІК обнародував заяву, що допоміг правоохоронним органам викрити місцевих посадовців, які вимагали від підприємця хабар у розмірі 25 тис. доларів США за оренду частини пляжу.

Він відзначив, що розмова з директором комунального підприємства “Побережжя” О.КУХТЄЄМ про участь одного з одеських підприємств, а саме ТОВ «Сервіс зв`язок плюс», в конкурсі на право оренди частини міського пляжу відбулася наприкінці липня.

“Коли ж почалася підготовка документів до тендеру, - уточнив П.СЕРЕБРЕНІК, - то виявилось, що не все так просто. Потрібна була ще і сума (грошей – УНІАН) не офіційна. Спочатку говорили 3 тисячі доларів, потім про 25 тисяч. Все ж таки зупинилися на сумі в 9,5 тисяч доларів. Після цього я і звернувся до правоохоронних органів із проханням розібратися, що відбувається. Тим паче, що О.КУХТЕЙ в розмові весь час «прикривався» прізвищем ІЛЬЧЕНКА (віце-мер Одеси – УНІАН)”.

П.СЕРЕБРЕНІК сказав, що “оперативна розробка” тривала близько двох місяців, поки, зрештою, “було визначено час і місце зустрічі для передачі хабара”.