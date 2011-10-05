Влада Севастополя відкоригує співпрацю з Москвою

Влада Севастополя має намір відкоригувати програму співробітництва з Москвою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Севастопольської міської держадміністрації Володимир ЯЦУБА на засіданні президії міськради Севастополя, додавши також, що 14 жовтня в ході робочого візиту до Москви він планує зустрітися з мером міста Сергієм СОБЯНІНИМ.

«Ми ретельно опрацьовуємо всі підписані раніше документи й угоди з російською столицею. Спільно із Сергієм СОБЯНІНИМ постараємося в оперативному режимі перевірити підписані нашими попередниками договори, в тому числі й Програму співробітництва Москви та Севастополя. Скоріш за все, я внесу пропозицію відкоригувати цю програму й з внесеними змінами підписати її з новим московським керівництвом», сказав В.ЯЦУБА.

Голова міськдержадміністрації запропонував членам Президії також вносити пропозиції з питань, які планується розглянути в Москві. За словами В.ЯЦУБИ, в російській столиці він «має намір обговорити низку серйозних питань: участь московських бізнес- і держструктур в інвестиційних програмах Севастополя, а також питання, пов`язані з транспортними проблемами та охороною здоров`я».