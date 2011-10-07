Завтра центр Києва перекриють (перелік вулиць)

8 жовтня у зв’язку з підготовкою та проведенням урочистої церемонії відкриття НСК «Олімпійський» введено обмеження руху транспорту у центральній частині міста, зокрема вулицями, які безпосередньо прилягають до стадіону.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Так, 8 жовтня з 8.00 до 23.00 буде перекрито рух транспорту (окрім тролейбусних та автобусних маршрутів загального користування) на таких вулицях: вул. Еспланадна (від вул. Басейної до вул. Саксаганського); вул. Рогнідинська (від вул. Шота Руставелі до вул. Еспланадної); вул. Жилянська (від вул. Червоноармійської до вул. Шота Руставелі); вул. Фізкультури (від вул. Червоноармійської до заїзду на НСК «Олімпійський».

Крім того, за необхідності, може бути перекрито рух автотранспорту на вулицях: Червоноармійська (від вул. Дмитрова до вул. Фізкультури); вул.Дмитрова (від вул. Червоноармійської до вул. А.Барбюса) та на пров. Лабораторний (від вул. А.Барбюса до пров. Госпітального).

Київська міська державна адміністрація звертається до водіїв з проханням із розумінням поставитись до вживаних заходів, та утриматись від пересування на власних транспортних засобах зазначеними вище вулицями у суботу, 8 жовтня.

Разом з тим, як поінформували у Головному управлінні транспорту та зв’язку, протягом дня 8 жовтня пасажирський транспорт та метрополітен працюватимуть у звичному режимі. Але по завершенню урочистостей на стадіоні, будуть введені обмеження щодо входу пасажирів на станції Київського метрополітену «Олімпійська» та «Палац спорту».

У Головному управлінні також повідомили, що ввечері 7 жовтня та впродовж 8 жовтня буде також вжито заходів щодо заборони паркування транспортних засобів у межах вулиць, що прилягають до стадіону.

Одночасно з тис, пішохідна зона навколо НСК «Олімпійський» буде вільна для проходу пасажирів.