В Україні цієї ночі без світла лишилось 265 населених пунктів

В ніч з 21 на 22 липня внаслідок складних погодних умов (грозові дощі, шквалисті пориви вітру) через спрацювання систем аварійного захисту ЛЕП в дев`яти областях сталося знеструмлення 265 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зтреструмлено, зокрема, в Запорізькій області - 88 населених пунктів, в Рівненській - 35 н.п., Волинській - 33 н.п., Дніпропетровській - 30 н.п., Кіровоградській - 28 н.п., Житомирській - 21 н.п., Київській - 21 н.п., Чернігівській - 7 н.п. та Львівській - 2 н.п.

До відновлення електропостачання залучено аварійні бригади обленерго.