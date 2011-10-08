Працівники Лисичанської ТЕЦ вимагали свою зарплату під парламентом

7 жовтня представники трудового колективу Лисичанської ТЕЦ провели пікетування Верховної Ради України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив лідер громадської організації "Луганці", організатор акції Сергій КОВАЛЕНКО.

За його словами, акція в Києві – це реакція на бездіяльність місцевої влади. Пікетування місцевої влади в Лисичанську 9 вересня і в Луганську 22 вересня мало нульову реакцію.

Працівники вимагали погасити заборгованість із зарплати, що накопичилася з травня, працевлаштувати всіх працівників, які були вимушені звільнитися з підприємства.

За словами мітингувальників, із 360 працівників Лисичанської ТЕЦ залишилося 120 осіб, яких перевели на мінімальну зарплату. Заборгованість із зарплати більшої частини працівників підприємства становить від 10 до 20 тис. грн., які видають лише після звільнення.

С.КОВАЛЕНКО також повідомив, що до суто економічних вимог у Києві пікетники додали й політичні: відставку голови Луганської облдержадміністрації Володимира ПРИСТЮКА, дострокові вибори обласної ради і мерів усіх міст області.

Він також повідомив, що напередодні акції, 6 жовтня, з ним проводив «профілактичну бесіду» співробітник міліції, яка закінчилася тим, що йому видали попередження письмово.

Довідка УНІАН. Згідно з повідомленням прес-служби Лисичанської міськради, Лисичанська ТЕЦ - державне підприємство, що перебуває в управлінні НАК «Нафтогаз України». За останніх два роки підприємство принесло «Нафтогазу» близько 2 млн. грн. збитків. У зв`язку з тим, що головний замовник ТЕЦ - ВАТ «Лисичанська сода», що споживало 90% енергії, перебуває у стадії санації, теплогенеруюче підприємство не функціонує з кінця опалювального сезону. 10% потужності Лисичанської ТЕЦ йшло на опалення житлових будинків. У новому сезоні влада планує замінити ці потужності мінікотельними. За підсумками першого півріччя цього року борги із зарплати ДП «Лисичанська ТЕЦ» становили 1277 тис. грн.