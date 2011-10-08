83% вважають вступ до вузу корумпованим

71% українців вважають дуже та досить поширеною при оцінці знань випускників корупцію на вступних іспитах до вищих навчальних закладів.

Про це свідчать оприлюднені на прес-конференції в УНІАН результати опитування, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” за підтримки Альянсу USETI.

За даними опитування, при цьому серед опитаних представників “цільової групи” (тих, хто причетний до вступу у виші) цей показник становить 83%.

Мало поширеною і зовсім не поширеною корупцію на вступних іспитах вважають 13% опитаних.

На випускних екзаменах в школі дуже і досить поширеною корупцію називають 50%, не поширеною – 36%. Найменше поширеною, на думку населення, є корупція при зовнішньому незалежному оцінюванні: 30% вважають, що вона там поширена, а 38% – що ні.

За результатами опитування, 26% вважають більш об’єктивною колишню систему вступу до вишів за результатами іспитів, які проводили самі навчальні заклади.

На думку решти, більш об’єктивною є нова система: 24% вважають більш об’єктивною систему вступу лише за результатами ЗНО; 17,5% – за результатами ЗНО та балів шкільного атестату, а 12% – за результатами ЗНО, балів атестату та балів вступних іспитів, що їх проводитимуть виші.

У “цільовій” групі тих, хто мав досвід вступу до вишів за результатами ЗНО, оцінка об’єктивності такого вступу лише за результатами ЗНО є найвищою – 33%.

На оцінку об’єктивності вступу до вишів за різними критеріями впливає й міра успішності вступу: у групі тих, хто вступив туди, куди хотів, найбільш об’єктивним вважають ЗНО 40%, а от серед тих, хто вступив “абикуди”, вважають, що найбільш об’єктивними були б вступні іспити, які проводили виші.

Опитування було проведене за загальнонаціональною квотною вибіркою з 18 по 27 вересня. Було опитано 2010 респондентів у всіх регіонах України. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.