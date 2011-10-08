На Волині негода знеструмила понад 20 населених пунктів

У Волинській області внаслідок несприятливих погодних умов без електропостачання залишилось понад 20 населених пунктів.

Як повдіомили УНІАН у Центрі пропаганди УМНС у Волинській області, станом на сьогоднішній ранок 17 населених пунктів знеструмлено повністю та 5 частково. Також відключено 76 трансформаторних підстанцій та 7 ліній електропередач (потужністю 10 кВ). Наразі на місцях працюють аварійні бригади "Волиньобленерго".