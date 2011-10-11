У сомалійських піратів відбили судно з українцями

Американські і британські морські піхотинці провели спільну операцію зі звільнення італійського балкера "Монтекрісто" (Montecristo), захопленого сомалійським піратами.

Про це з посиланням на Міністерство оборони Італії повідомляє Sky News.

Під час операції було заарештовано 11 піратів, уточнює Reuters. Екіпаж, за даними "Морського бюлетеня - Совфрахта", що складається з десяти українців, семи італійців і шести індійців, був звільнений.

Про поранених чи загиблих відомостей не надходило, зазначає Лента.ру. Члени команди з моменту захоплення судна, найімовірніше, знаходилися в укріпленому укритті - "цитаделі".

Балкер був захоплений в Індійському океані, біля берегів єменського острова Сокотра, 10 жовтня. З моменту захоплення екіпаж судна не виходив на зв`язок. За даними ANSA, в захопленні "Монтекрісто" взяли участь п`ять піратів, що підпливли до нього на човні.