Пожежа на донецькій шахті: евакуювали 112 гірників

Сьогодні у Донецькій області на шахті «Піонер» ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» через пожежу евакуювали 112 гірників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на головного технічного інспектора праці Укрвуглепрофспілки при Добропільському теркомі Євгена МІЛЕНКА.

За його словами, сьогодні о 3.23, приблизно за 40 метрів від забою вантажного ходка пласту М4(2) горизонту 500 метрів, ланкою прохідників, які виконували роботи з проходження гірничих виробок, було виявлено задимлення. Гірники повідомили про НП диспетчера шахти, який одразу ввів план ліквідації аварії: усіх 7 шахтарів, які перебували на аварійній ділянці, було оперативно виведено в безпечне місце на свіжий струмінь, на підприємство викликали гірничорятувальників.

Усього на момент виникнення аварійної ситуації у шахті працювали 112 гірників.

«Усіх людей вивели на поверхню, на щастя, жертв і потерпілих немає. Семеро шахтарів, які перебували у безпосередній близькості від епіцентру задимлення, були обстежені в поверхневому медпункті шахти, скарг на стан здоров`я від них не надходило», - розповів Є.МІЛЕНКО.

На шахту «Піонер» прибули чотири відділення гірничорятувальників, які провели розвідку і розпочали ліквідацію аварії. Вранці осередок задимлення було ліквідовано.

На даний час на підприємстві створена комісія спеціального розслідування, яка з`ясовує причини виникнення пожежі.

Робота шахти припинена до повної ліквідації наслідків задимлення, зазначено у повідомленні.