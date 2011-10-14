У Києві горів тролейбус

У Києві сьогодні горів тролейбус, ніхто з людей не постраждав.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Києві, інформація про пожежу в тролейбусі на вул. Глушкова, 10, що в Голосіївському районі столиці, надійшла о 08.24.

За п’ять хвилин підрозділи пожежно-рятувальної служби прибули на місце події. Горіла «гармошка», що з’єднує між собою дві частини тролейбуса. За 8 хвилин вогонь було приборкано. Вдалося запобігти подальшого поширення полум’я.

Внаслідок пожежі пошкоджено з’єднувальну гармошку тролейбуса та частково електрообладнання.

Зі слів водія стало відомо, що під час руху тролейбуса за маршрутом 43К по проспекту Глушкова до кінцевої зупинки «КІБ Центр» раптово почала коротити електропроводка в районі з’єднання двох частин тролейбуса. Відчувши запах диму, водій відразу зупинив транспорт та висадив людей перед світлофором, не доїхавши до зупинки. Вогонь почав швидко розповсюджуватись на з’єднувальну «гармошку». Знеструмивши тролейбус, водій намагався загасити полум’я вогнегасником, поки не прибули підрозділи МНС.

Попередня причина пожежі – коротке замкнення в електромережі. Постраждалих немає.