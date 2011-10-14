Українські собаки найкраще шукають наркотики

Україну визнано країною з найвищим рівнем підготовки кінологів прикордонної служби в СНД.

Як повідомив УНІАН начальник кінологічного відділу Департаменту охорони державного кордону Прикордонної служби України Микола ВДОВЕНКО, Міжнародний чемпіонат кінологів пройшов 11 жовтня на базі Кінологічного центру у с. Великі Мости Львівської області. У ньому взяли участь 5 команд – з України, Росії, Білорусі, Казахстану і Туркменістану.

Під час чемпіонату собаки шукали героїн, кокаїн, гашиш і марихуану - наркотичні речовини, які найчастіше зустрічається при обшуках на кордоні.

Суддями на чемпіонаті виступали представники кінологічної служби Прикордонних військ України, проте для оцінювання роботи української команди залучалися представники прикордонних служб інших країн СНД.

Як відзначив начальник відділу координаційної служби Ради командувачів прикордонними військами Євген ЛОПАТАЄВ, «у справі виявлення наркотиків жодне, навіть найсучасніше обладнання, не можна порівняти з можливостями унікального собачого нюху. Звичайно, до цього варто додати досвід і інтуїцію інструктора або вожатого». Він відзначив, що суддівство було дуже суворим – «бали знімалися за повторні команди і навіть за неправильне позначення собакою виконаної дії. Наприклад, вона знайшла наркотик і, замість того, щоб подати голос, сіла або почала дряпати підлогу».

У результаті, перше місце по праву дісталося українським кінологам і 4-річній німецькій вівчарці Сандрі, яка продемонструвала найкращі навики у виявленні наркотиків. Друге місце посіла команда Білорусі, третє місце отримала команда прикордонної служби Казахстану, четверте – Російської Федерації, п'яте – прикордонні кінологи Туркменістану.

Як відзначив М.ВДОВЕНКО, Міжнародний чемпіонат кінологів - «це прекрасна можливість познайомитися з тактикою кінологів з інших країн, порівняти її з нашою тактикою і зрозуміти, які у підготовці наших кінологів слабкі і сильні місця». За його словами, хоча українська команда і була визнана кращою, необхідно взяти на озброєння тактику білоруських кінологів, зокрема - їх підхід до огляду транспортних засобів. «Їх собаки обстежують абсолютно всі місця автомобіля, вони дуже слухняні і правильно діють у разі виявлення наркотичних речовин», - пояснив М.ВДОВЕНКО. Він також додав, що дуже важливою з погляду обміну досвідом, стала участь в чемпіонаті команди Туркменістану, оскільки це одна з тих азіатських країн, де бере початок наркотрафік. «Кінологи цих країн мають особливі навички у виявленні наркотиків, і нам було важливо перейняти цей досвід», - сказав М.ВДОВЕНКО. При цьому він відзначив, що єдиною причиною, через яку команда Туркменістану посіла останнє місце, були труднощі з акліматизацією собак, зважаючи на тривалий переліт. «Команді варто було б звернути пильнішу увагу на ускладнення роботи через зміну кліматичних умов», - відзначив начальник кінологічного відділу Департаменту охорони державного кордону.

Відповідаючи на запитання, яка порода собак найкраще проявляє себе у справі виявлення наркотиків, начальник Кінологічного центру у с. Великі Мости Володимир РУПІНЕЦЬ відзначив, що порода ніяк не впливає на ефективність виявлення собакою наркоречовин. «Не має значення, чи це німецька вівчарка, кокер-спанієль або лабрадор. Головне – фізичні характеристики собаки та її характер. Наприклад, прекрасні службові собаки виходять з собак–холериків, і ніколи - з сангвініків. Важливий момент – чим собака харчується. Тому ще з 2008 року собаки української прикордонної служби харчуються виключно кормами ТМ «Клуб 4 лапи». Ця сама ТМ, яка, до слова, є єдиним вітчизняним преміальним кормом для собак, стала і партнером нашого сьогоднішнього заходу», - пояснив В.РУПІНЕЦЬ.

За словами комерційного директора ТОВ «Кормотех» Олександра МАРЧЕНКА, ТМ «Клуб 4 лапи», яка їм належить, ще у 2006 році узяла курс на підтримку розвитку вітчизняної кінології і на це виділяється щороку близько 10% її обороту.

Міжнародний чемпіонат кінологів прикордонних служб проводиться вдруге. Перший відбувся в 2009 році в білоруському місті Сморонь. У 2013 році планується провести третій чемпіонат на базі прикордонної служби Російської Федерації.