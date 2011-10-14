Нігерійські пірати відпустили 3 українських моряків
19:31, 14 жовтня 2011Суспільство
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У полоні були тиждень
З піратського полону сьогодні звільнено судно “Cape Bird”, у складі екіпажу якого троє українців.
Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ з посиланням на повідомленням Генерального консульства України в Гамбурзі.
Судно “Cape Bird” (менеджер – компанія „Colambia Shipmanagment”, Німеччина) було захоплене нігерійськими піратами 8 жовтня.
За інформацією консульської установи, всі члени екіпажу судна, в тому числі 3 громадян України, перебувають у «доброму стані».
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