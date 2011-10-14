ДУСя взялася за ремонт резиденції, до якої ніби хотів перебратися Янукович

Державне управління справами збирається реконструювати комплекс державних резиденцій в центрі Києва для прийому іноземних гостей.

Про це повідомляється на сайті ДУС 14 жовтня.

Так , Держуправлінням оголошено тендер на розроблення проектно-кошторисної документації стадії "Проект" на об’єкт "Будівництво, реставрація та пристосування будівель у кварталі вулиць Грушевського, 20/1 та Липської, 4 м. Києва з метою створення комплексу державних резиденцій для прийому вищих посадових осіб іноземних держав".

Термін поставки послуги – грудень 2011 року. Щоб взяти участь у торгах треба перерахувати 25 тисяч гривень.

Як відомо, у кварталі вулиць Грушевського, 20/1 та Липської, 4 знаходяться державні резиденції. Ці резиденції призначені для прийому іноземних гостей. У 2010 році ходили чутки, що президент оселиться в резиденції на Липській.

Українська правда