Кінофестиваль «Молодість» відкрився без червоної доріжки

Цьогорічний міжнародний кінофестиваль "Молодість" відкрився 3D-фільмом. Організатори кажуть, що у нинішній 41-ій "Молодості" робили ставку не на іменитих гостей, а на якісне кіно.

Сама церемонія відкриття фестивалю пройшла дуже скромно. Замість звичного Палацу Україна чи то Кінотеару "Київ" в самому центрі столиці "Молодість" відкривається в далеко не найошатнішому кінотеатрі "Київська Русь".

Також не було сьогодні ні традиційної червоної доріжки, ні великої кількості відомих у світі кіноперсон, адже фінансово "Молодість" переживає далеко не найкращі часи.

Проте, як кажуть самі організатори фестивалю, гості - це не так важливо, адже основна мета фествиалю - заповнити кіноекрани столиці хорошим кіно. І з цією задачею пообіцяли справитися.

Генеральний директор кінофестивалю "Молодість" Андрій Халпахчі розповів, що було відібрано 12 повнометражних шедеврів. Також фестиваль пропонує чудову програму короткометражних фільмів та навіть німе кіно.

Фільмом відкриття "Молодості" цього року стала стрічка польського режисера Єжи Гоффмана "Варшавська битва 1920".

У фільмі розповідається про польсько-радянську війну, внаслідок якої Польща зупинила просування радянських військ на Захід а також отримала в своє розпорядження території Західної України.

Цей фільм режисер вважає дуже символічним саме зараз, коли Україна активно висловлює бажання інтегруватися в Європу. Проте зауважує - політична лінія у цьому фільмі не головна.

"Найголовніше - це долі людей. Нормальних людей, котрі опинилися у вирі цих подій. Подій, викликаних рішеннями вождів. Чому зараз, тому що ця тема не існувала у нас після сорок п`ятого року зовсім, а якщо існувала, то тільки лиш з точки зору радянських істориків", - розповів режисер Єжи Гоффман.

ТСН