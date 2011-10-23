Сміттєсортувальний завод переробляє 120 тис. тонн на рік

22 жовтня в передмісті Чернівців відкрили новий сміттєсортувальний завод, який став третім заводом з переробки відходів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, завод сортуватиме та перероблятиме до 120 тис. тонн сміття на рік.

На заводі відсортовуватимуть окремо дерево, папір, пластик, тканину, метал і відправлятимуть цю сировину на переробку на відповідні підприємства. Чернівчанам доведеться збирати вдома сміття не в один мішок, а ділити на чотири. У місті встановлять контейнери для роздільного збирання сміття.

На першому етапі вартість будівництва заводу становила 27 млн. грн. Працюватимуть на заводі 95 осіб.

Як повідомив під час відкриття підприємства секретар Чернівецької міської ради Віталій МИХАЙЛІШИН, після Нового року у місті запрацює друга черга сміттєсортувального заводу. За його словами, друга черга займатиметься утилізацією поліетилену, батарейок, економних лампочок, одноразових шприців тощо. Встановлять печі з фільтрами, де будуть утилізувати хірургічні відходи.