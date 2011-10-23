На шахті "Дніпровська" майже добу заливають аварійну ділянку

На шахті "Дніпровська" ПАО «ДТЕК Павлоградвугілля» продовжується ліквідація аварійної ситуації, спричиненої спалахами метану в тупику гасіння 1086-го бортового штреку на горизонті 175 м.

Як повідомили УНІАН в прес-службі підприємства, з 23:00 22 жовтня проводиться затоплення аварійної ділянки. Роботи з видобутку вугілля і проведення гірничих виробок в шахті не проводяться. Газова обстановка на аварійній ділянці знаходиться під контролем - вміст газу метану у виробці в межах норми, спостерігається наявність СО.

Як повідомляв УНІАН, аварійна ситуація сталася 22 жовтня о 12:25 у тупику гасіння 1086-го бортового штреку. На той момент там перебувало 35 осіб, всього в шахті - 406. Всіх людей було оперативно виведено на поверхню. Опіки I-II ступенів зафіксовані у 5 осіб , двоє з них перебувають під наглядом лікарів Павлоградської міської лікарні № 4.

Довідка УНІАН. ПАО «ДТЕК Павлоградвугілля» – найбільше вугледобувне підприємство України. До складу об`єднання входять 10 шахт, а також підприємства транспортної і виробничої інфраструктури.