Студентів Могилянки не виселятимуть

Гуртожитки, де проживають студенти Національного університету "Києво-Могилянська академія", залишаються у власності цієї ж академії.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, пише Укрправда.

Прокурором міста Ірпеня у серпні 2011 року до господарського суду Київської області пред’явлено позов в інтересах держави в особі Фонду держмайна України до приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця".

Відповідачами в позові також були виконавчий комітет Ірпінської міської ради та Національний університет "Києво-Могилянська академія".

Прокурори просили суд визнати незаконним та скасувати рішення, визнати недійсним договір купівлі-продажу, визнання права власності та витребування майна із чужого незаконного володіння.

Рішенням господарського суду Київської області від 6 вересня 2011 року вищевказаний позов прокурора міста Ірпеня задоволено повністю.

Не погодившись із зазначеним рішенням господарського суду Київської області, ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" та Національний університет "Києво-Могилянська академія" оскаржили його в апеляційному порядку.

Разом з тим, діями прокуратури області та судовими рішеннями ні в якому разі не порушуються житлові права студентів Національного університету "Києво-Могилянська академія", що проживають у гуртожитках цього університету.

Крім того, вимоги прокуратури області у вищевказаному позові про виселення студентів із гуртожитків не ставились.

"Навпаки, органами прокуратури області постійно та системно вживаються заходи щодо захисту прав осіб незахищених верств населення, у тому числі дітей та студентів", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, за сприяння прокуратури Київської області сторонами у справі, а саме Фондом Державного майна України та Національним університетом "Києво-Могилянська академія" 24 жовтня 2011 року укладено мирову угоду, за якою гуртожитки, там де проживають студенти цієї ж академії, залишаються у власності Києво-Могилянської академії.