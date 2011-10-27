У Львові відбудеться форум ОСББ

У Львові 27-28 жовтня пройде Другий Всеукраїнський форум об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, на Форум приїдуть найпрогресивніші представники ОСББ та Спілки власників житла України з усіх областей України.

Серед учасників будуть присутні: перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Олександр АЛІПОВ, директор Департаменту стратегії реформування житлово-комунального господарства Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Наталія ОЛІЙНИК, директор Департаменту проектного управління та енергоефективності у сфері життєзабезпечення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Станіслав ЗАХАРОВ, представник Адміністрації Президента Олександр ЖУГАН, керівник проекту Міжнародної фінансової корпорації «Енергоефективність у житловому секторі України» Гжегож ГАЙДА, іноземні експерти з Литви, Німеччини та Польщі, представники місцевих влад, науковці та громадські діячі.

Загалом на Форумі зареєстровано близько 140 учасників, зазначається у повідомленні.

«Протягом двох днів учасники матимуть змогу відвідати 6 тематичних секцій, де розглядатимуться питання фінансової підтримки ОСББ державним та місцевими бюджетами, пропозиції щодо модернізації житлового фонду України, головні проблеми об’єднань співвласників будинків та їх вирішення у нових законодавчих ініціативах, практичні приклади термомодернізації житлових будинків у містах України, досвід та діяльність ОСББ у Литві та Польщі тощо», - розповіла УНІАН керівник проекту Форум ОСББ Інституту міста Ірина ФОГЕЛ.

«Метою даного Форуму є надання представникам ОСББ та ініціативним групам по їх створенню практичних порад щодо управління їхнім житловим фондом, популяризація ОСББ серед населення, об’єднання всіх ОСББ України в ефективний організм», - зазначив в. о. голови правління Інституту міста Олександр КОБЗАРЕВ.

Результатом Форуму буде підписання пропозицій щодо змін до законодавства, яке стосується ОСББ для профільного міністерства, Президента та уряду України, а також на основі презентаційних матеріалів Форуму буде видано посібник «ОСББ: практичні поради».