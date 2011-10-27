В Умані горіла жіноча колонія

В Умані Черкаській області горіла жіноча виправна колонія № 129.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі пропаганди Управління МНС у Черкаській області, пожежа сталася 26 жовтня у виробничій зоні Уманської виправної колонії - горів склад зі зберігання матраців, які виготовляють у колонії.

Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло від охоронців колонії близько 23.15 і відразу до місця пожежі було направлено 2 бойові розрахунки Уманського райвідділу МНС. Завдяки вчасному виявленню пожежі та діям рятувальників загорання вдалося швидко ліквідувати. Вже наступного дня виробництво матраців було повністю відновлено.

Водночас вогонь встиг знищити майже тонну сировини та 10 матраців. Ймовірною причиною пожежі вважають необережність під час куріння однієї із засуджених.