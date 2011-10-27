У міськвиконкомі встановили відеокамери

У Черкаському міськвиконкомі у кабінетах 108, 119, де прийоми громадян проводять мер Черкас, його заступники, керівники і спеціалісти структурних підрозділів, встановлені відеокамери безпеки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому із посиланням на начальника відділу звернень та адміністративних послуг Юлію НІКОНЕНКО, завдяки встановленим камерам, усе, що відбуватиметься в робочих кабінетах під час прийому, буде фіксуватися, а записи зберігатимуться.

У міськвиконкомі вважають, що такі нововведення підуть на користь, насамперед, відвідувачам: камери зафіксують некоректну, грубу, непрофесійну поведінку працівника мерії, а також виникнення конфліктних ситуацій, буде можливість переглянути запис і зрозуміти, хто винен у конфлікті, у чому його причина.

Якщо винним виявиться чиновник, то він буде притягнутий до дисциплінарної відповідальності. Але якщо некоректно поводитиметься відвідувач, що теж зафіксують камери, то претензії від нього прийматися не будуть.

Крім того, встановлені камери дозволять контролювати використання робочого часу працівниками мерії, оцінити їхнє вміння працювати з людьми і професійність.