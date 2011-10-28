Кримських татар стривожила новина про автобуси із портретами Сталіна

Представники Меджлісу кримських татар і громадськості Севастополя висловили занепокоєння з приводу можливої появи на вулицях міста автобусів із портретами Йосипа Сталіна.

Як повідомили УНІАН у Центрі досліджень визвольного руху, на думку депутата Верховної Ради АРК, президента Всесвітнього конгресу кримських татар Рефата ЧУБАРОВА, цю ініціативу слід розглядати не інакше як відкриту спробу реабілітації тоталітарного сталінського режиму, засудженого Парламентською асамблеєю ОБСЄ нарівні з нацистським режимом.

За словами Р.ЧУБАРОВА, для нього дуже важливою буде реакція на портрети Сталіна жителів Севастополя. «Багато з них вважають себе етнічними росіянами і наполягають на дбайливому ставленні до історичної пам’яті російського народу. Можливо (пробачте мені таке припущення), багато хто з них не усвідомлює й понині масштаби таких катастроф, які сталися в Україні та Криму, як Голодомор і депортація кримськотатарського народу, та й історичну катастрофу самого російського народу, позбавленого власної історії», - сказав він.

«Але невже вони спроможні зрадити пам’ять про мільйони росіян, які стали жертвами червоного терору, забути про жахливі акції знищення православного духівництва, російського селянства, козацтва?», - заявив президент Всесвітнього конгресу кримських татар у коментарі для газети «День».

Підтримав думку Р.ЧУБАРОВА редактор газети «Слово Севастополя» Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ. Він зауважив, що це зовсім не проста приватна ініціатива: «У Севастополі є надзвичайно великий російський вплив на різні процеси. Але і в самій Росії є дві течії: як відомо, Президент МЕДВЕДЄВ заявляв, що в країні буде проводитись десталінізація, але інша течія насправді затверджує ці сталіністські мотиви, і я вважаю, що ця акція недаремно почалася саме із Санкт-Петербурга. Якщо акція не буде зупинена в Україні, це засвідчить, що українська влада несамостійна та плентається у хвості російської політики, а також схильна до відновлення тоталітаризму, в умовах якого деяким політикам буде досить комфортно».

Як нагадали у ЦДВР, сталінізм засуджений міжнародною спільнотою як злочинний режим нарівні з гітлеризмом. Постановою Апеляційного суду Києва від 13 січня 2010 року Йосип Сталін був визнаний особою, яка умисно організувала геноцид української національної групи в 1932-1933 роках.

Занепокоєння з приводу «сталінських» автобусів висловив Громадський комітет із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років. Громадські та мистецькі діячі звернулися до Президента України з проханням не допустити відродження сталінізму в Україні. Аналогічні звернення скеровано до голови Севастопольської міськдержадміністрації, голови Севастопольської міської ради, генерального прокурора України та прокурора міста Севастополя.

*** Як повідомляла “Севастопольская газета", до 70-річчя параду 1941 року на Красной площі в Москві, у Севастополі з’являться тролейбуси і автобуси з портретами Сталіна.

Організатори проекту стверджують, що не мають відношення до жодної політичної сили чи партії ні в Росії, ні в інших країнах, а гроші на акцію збирають через Інтернет. В ЗМІ зазначалося, що одним із засновників такого руху є журналіст із Санкт-Петербурга Віктор ЛОГІНОВ.