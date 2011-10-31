Плохой звинувачує чиновників МОЗ у передачі 12 заводів у приватні руки

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин, які привели до ситуації, що склалася навколо ЗАТ "Індар", народний депутат України від Партії регіонів Ігор ПЛОХОЙ переконаний, що інсуліновий завод «необхідно повернути державі, з метою відродити на ньому повний цикл виробництва інсулінів, а не давати заробляти на наших хворих іноземним компаніям».

Про це І.ПЛОХОЙ заявив у коментарі УНІАН.

Голова ТСК підкреслив: «Якщо говорити про нових господарів «Індару» – порушення є. Але треба все розглядати в судовій площині. Верховним судом від 19 травня 2009 року скасоване рішення Харківського суду, яким легалізовувалася передача державного пакета акцій рейдерам. Розглядається справа про скасування реєстраційних дій, якими внесені зміни про власника акцій. Плюс існує постанова Кабміну про заборону на відчуження заводів, серед яких був і «Індар»...».

На думку І.ПЛОХОГО, «звичайно, вже зараз зрозуміло, що чиновники з МОЗу, що допустили виведення дванадцяти заводів галузі охорони здоров`я в приватні руки, м`яко кажучи, йшли наперекір своїй совісті».

Голова ТСК пообіцяв, що на майбутньому тижні слідча комісія збере всі документи по лінії Генрпрокуратури і МВС, а саме: постанову про порушення кримінальної справи працівниками СБУ про незаконний продаж акцій, і інформацію про те, на якій стадії знаходиться ця кримінальна справа; інформацію про всі господарські справи, в яких державні інтереси представляє прокуратура.

За словами І.ПЛОХОГО, нинішній керівник заводу Євген КОНОНЕНКО «брав участь у процедурах банкрутств заводів медичного профілю, і ми маємо в своєму розпорядженні всі матеріали, передані з Комітету ВР з охорони здоров`я. Дуже насторожує те, що коли його запросили на засідання парламентського комітету з охорони здоров`я, він нічого до пуття не зміг пояснити».

Підбиваючи підсумок вищезазначеному, І.ПЛОХОЙ підкреслив: «Завод необхідно повернути державі. Є величезна необхідність відродити на заводі повний цикл виробництва інсулінів, а не давати заробляти на наших хворих іноземним компаніям, які поставляють сюди субстанцію».

Довідка УНІАН. ЗАТ "Індар" заснований 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України "Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів". Підприємство випускає понад 60% інсулінів, які виготовляються в Україні. Держава в 2000 році внесла свої 70,7% акцій "Індару" до статутного фонду ДАК "Укрмедпром".

У 2008 році 70,7% акцій заводу придбала компанія Storke Holdings Limited. Це рішення було оскаржене в суді, і три роки тривав судовий розгляд.

Проте, як свідчать очевидці, в ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців "Беркута" увірвалася на територію заводу, щоб провести на завод представників нових власників підприємства. 11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгена КОНОНЕНКА розповсюдила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.

9 вересня Господарський суд Києва за позовом Генеральної прокуратури України визнав за державою право власності на пакет акцій ЗАТ "Індар", які незаконно були передані офшорній компанії "Сторк Холдінгз Лімітед".

Таким чином, суд визнав за державою в особі Державної акціонерної компанії "Укрмедпром" право власності на 11 437 581 акцію ЗАТ "Індар", які витребувані у вказаної компанії і мають бути повернені державі, повідомили в ГПУ.

На початку жовтня у Верховній Раді України був зареєстрований законопроект про повернення в державну власність 70,7% акцій ЗАТ "Індар".

7 жовтня 2011 року Верховна Рада Україна прийняла постанову "Про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин, які привели до ситуації, що склалася навколо ЗАТ "Індар". Відповідно до постанови, ТСК має розслідувати обставини порушення чинного законодавства при здійсненні відчуження державного пакета акцій ЗАТ "Індар" у розмірі 70,7%, що спричинило втрату стратегічно важливого для держави підприємства; розслідувати причини зволікання у вирішенні питання про повернення у власність держави державного пакета акцій ЗАТ "Індар".