МЗС РФ: Росія обстоюватиме права російськомовних жителів України

Росія докладатиме зусиль до того, щоб гуманітарні права мільйонів російських і російськомовних жителів України дотримувалися повною мірою.

Про це на прес-конференції у Москві сказав офіційний представник МЗС Росії Олександр ЛУКАШЕВИЧ, коментуючи на прохання власного кореспондента УНІАН у РФ висловлювання російського генконсула в Сімферополі Володимира АНДРЄЄВА про ситуацію з російською мовою в Криму.

Він підкреслив, що гуманітарна проблематика, зокрема питання мови і культури, незмінно посідали і посідають дуже важливе місце у російсько-українському політичному діалозі у ході розв’язання різних питань.

За словами О.ЛУКАШЕВИЧА, це зумовлено як єдиним корінням двох народів, багатовіковою спільною історією, спорідненою культурою, духовною єдністю, так і загальноприйнятими в міжнародному співтоваристві сучасними і актуальними підходами до захисту прав громадян на культурну само ідентифікацію, зокрема на вільний доступ до освіти, культури рідною мовою.

«Відповідно до загальноприйнятих міжнародних норм ми, природно, докладатимемо зусилля для того, щоб гуманітарні права мільйонів російських і російськомовних жителів України дотримувалися повною мірою», - сказав О.ЛУКАШЕВИЧ.

Він запевнив, що російська сторона готова до розв’язання питань, пов`язаних із задоволенням культурно-гуманітарних потреб українців, які проживають у Росії.

«Баланс і гармонія в гуманітарних відносинах, дотримання в повному обсязі прав громадян наших країн, на наше переконання, є запорукою успішного і поступального розвитку багатосторонніх російсько-українських зв`язків і відносин», - сказав О.ЛУКАШЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, В.АНДРЄЄВ в інтерв`ю «Севастопольской газете», розміщеному на сайті видання 27 жовтня, заявив, що «Росія не ставить в офіційних форматах питання російської мови к належному ступені наполегливості». На думку дипломата, «ситуація щодо російської мови (у Криму) не прийнятна і штучно нав`язана». Як вважає В.АНДРЄЄВ, «в Криму російська мова має користуватися широкими правами, порівнянними з державним. Це потрібно переважній більшості тих, хто проживає тут. Це їх право та їх інтерес. І це право і інтерес мають дотримуватися».

За словами генконсула, він «ніколи не чув жодного серйозного аргументу проти надання російській мові статусу другої державної мови. Немає такого аргументу. Це очевидне рішення, яке б зняло багато проблем».

Як вважає В.АНДРЄЄВ, «у Криму ситуація з російською мовою якась неприродна, ненормальна», і навів аргументи: «Я ж дивлюся телевізор - в основному, там українська мова. У аптеку заходжу і намагаюся купити якісь ліки, тільки по пам`яті згадую, що це проти цього. А так нічого не розумію, хоча в українській мовній сфері я живу півтора роки і більшість загальних термінів розумію. Але не специфічних термінів». Подібне, на думку дипломата, може представляти загрозу для життя людей. «І це права людей, які потрібно обстоювати! І я з жалем відзначаю, що Росія не ставить в офіційних форматах питання російської мови в належному ступені наполегливості», - сказав В.АНДРЄЄВ.

Також генконсул РФ у Сімферополі вважає, що в Криму повинна бути не одна, а 10-15 шкіл з російською програмою навчання.