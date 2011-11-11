Міліція каже, що «кашу» з 10 автівок на Хрещатику заварила людина непублічна

Автомобіль "Бентлі", який вчора увечері став винуватцем масштабного ДТП на Хрещатику та травмував інспектора ДАІ, належить непублічній особі.

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції, зауваживши, що за кермом автомобіля був водій 1973 року народження, житель Київської області.

Управління ДАІ м. Києва сьогодні повідомило деталі ДТП.

ДАІ попередньо встановило, що вчора, 10 листопада, о 18.30 на перехресті вулиць Хрещатик - Прорізна, 38-річний водій автомобіля «Bentley Continental», рухаючись по вулиці Хрещатик з боку Європейської площі у напрямку бульвару Шевченка, проїхав перехрестя на забороняючий сигнал регулювальника і скоїв зіткнення з автомобілем «Mercedes-Benz SL500», який виїхав на перехрестя з вулиці Прорізної.

Після зіткнення автомобіль «Bentley» відкинуло на інспектора ДАІ, який в той час регулював дорожній рух.

Крім того, некерований «Бентлі» виїхав на зустрічну смугу і пошкодив ще сім автомобілів: «Мерседес-Бенц 308Д», «ВАЗ-21113», «Хюндай Гетц»», «Вольво», «Мазда», «Тойота РАФ-4» та «Хюндай Гетц»», що зупинилися на забороняючий сигнал регулювальника.

Під час дорожньо-транспортної пригоди було травмовано 28-річного інспектора дорожньо-патрульної служби ДАІ та водія автомобіля «Бентлі».

Працівника ДАІ з переломом гомілки госпіталізовано, до лікарняного закладу доставлено і водія, який отримав закриту черепно-мозкову травму та травму живота.

Причини цієї пригоди встановлюються.

Розпочато розслідування.

Сьогодні деякі ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомили, що «Бентлі», який спричинив ДТП на Хрещатику, належить одному з народних депутатів України.