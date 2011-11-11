Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує легалізувати приватні археологічні колекції.

Як передає кореспондент УНІАН, рро це він сказав, виступаючи на засіданні Громадської гуманітарної ради.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що приватні археологічні колекції потрібно оприлюднити для використання їх у музейних фондах України.

Він підкреслив, що нині є дуже актуальним питання збереження культурних цінностей, зокрема, археологічних предметів. За словами В.ЯНУКОВИЧА, відомими є факти зберігання великої кількості археологічних предметів у приватних колекціях.

«Цілком обгрунтованим є припущення, що у більшості випадків археологічні предмети потрапили до приватних колекцій унаслідок несанкціонованих розкопок», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він констатував зростання попиту на артефакти і розширення мережі їхнього незаконного видобутку шляхом руйнування нерухомих археологічних об’єктів.

«Така тактика є неприпустимою, оскільки тягне за собою втрату безцінних для історії держави і всього людства об’єктів археологічної спадщини та негативно позначається на іміджі України. Я думаю, що необхідно знайти розумний баланс інтересів громадянського суспільства, держави та приватних колекціонерів для забезпечення збереження об’єктів археологічної спадщини», - сказав Президент.

Міністр культури Михайло КУЛИНЯК, представляючи законопроект про охорону національної культурної спадщини, повідомив, що ним передбачено, що такі приватні археологічні колекції будуть включатися до державної частини музейного фонду з відповідним контролем і відповідальністю.