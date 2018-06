Завершився всесвітній конкурс на визначення «7 нових чудес природи»

Завершився всесвітній конкурс на визначення «Семи нових чудес природи» (New seven wonders of nature), в якому брали участь більш ніж 220 країн впродовж останніх чотирьох років. Про це повідомляє світоглядний портал "Рідна країна".

11 листопада 2011 року організаторами були оприлюднені попередні результати цього конкурсу.

Отже, за попереднім підрахунком голосів, як повідомляє офіційний сайт акції, до сімки переможців увійшли (список поданий за абеткою):

1. Амазонія (Бразилія, Перу, Колумбія, Венесуела, Еквадор, Болівія, Гайана, Сурінам, Французька Гвіана). Тропічні ліси Амазонки (також відомі як Амазонія, або джунглі басейну Амазонки) площею у 7 млн. квадратних кілометрів (1,7 млрд. акрів), хоча сам ліс займає близько 5,5 млн. квадратних кілометрів (1,4 млрд. акрів), - розташовані на території 9 країн.

Амазонія представляє більше половини тропічних лісів планети. Ріка Амазонка - найдовша і найповноводніша річка нашої планети. Вона має найбільший басейн у світі. Жоден міст не перетинає Амазонки.

2. Затока Халонг (В’єтнам). Ця затока розташована в провінції Куанг Нінь, у В`єтнамі. Містить тисячі карстових вапняків, скель, круч, печер та островів різних розмірів і форм. Бухта має 120-кілометрову берегову лінію і площу близько 1553 квадратних кілометрів, з 1969-ма острівцями.

Деякі з островів порожні, з величезними печерами, на інших - плавучі села-рибалки, які полюють на мілководді на 200 видів риб і 450 різних видів молюсків. Ще однією особливістю Затоки Халонг є велика кількість озер посеред вапнякових островів. Халонг перекладається як «там, де дракон занурився у море». З цією місцевістю пов’язано багато цікавих місцевих легенд.

3. Водоспади Ігуасу (Аргентина, Бразилія). Комплекс водоспадів на річці Іґуасу є одним з найбільших водоспадів світу. Вони простягаються на 2700 м (близько 2 миль), утворюють напівкруглу форму. З 275 каскадів, які в сукупності складають Водоспади Ігуасу, «Горло диявола» є найвищим – сягає 80 м у висоту.

Водоспади Ігуасу розташовані на кордоні бразильського штату Парана і аргентинської провінції Місьйонес, в оточенні двох національних парків (BR/ARG). Навколо - субтропічні ліси з сотнями рідкісних і зникаючих видів флори і фауни.

4. Острів Чеджу (Південна Корея). Це острів вулканічного походження, за 130 км від південного узбережжя Кореї. Найбільший острів і найменша провінція в Кореї. Площа - 1846 кв км.

Головною особливістю є Чеджу Халласан, найвища гора у Південній Кореї і згаслий вулкан, який піднімається на 1950 м над рівнем моря. Головний вулкан оточують 360 «супутникових» вулканів.

5. Комодо (Індонезія). Індонезійський національний парк Комодо складається з трьох великих островів - Комодо, Рінка і Падар, а також із безлічі дрібних островків - на загальній площі 1817 квадратних кілометрів (з них 603 кв км суші).

Національний парк був заснований у 1980 році для захисту Комодського варана. Це єдине місце на Землі, де живуть унікальні нащадки динозаврів - Комодоські варани чи дракони - найбільші ящірки земної фауни. Найбільша дика особина, щодо якої є достовірні дані, була завдовжки 3,13 м і важила 166 кг, включаючи ще неперетравлену їжу. Пізніше під захист Національного парку потрапили також інші види тварин, включаючи морських. Острови Національного парку мають вулканічне походження.

6. Підземна Річка Пуерто Принцеса (Філіппіни). Національний парк «Підземна річка Пуерто Принцеса» розташований приблизно за 50 км на північ від міста Пуерто Принцеса на о. Палаван, Філіппіни. Парк має зону гірських карстових ландшафтів у 8,2 км. Підземна річка розташована у печері, вона судноплавна. Впадає у Південно-Китайське море. Печера має велику кількість гротів, а також багато сталактитів і сталагмітів. У нижній частині річки є приливи та відливи.

Цю підземну річку вважають найдовшою у світі. Біля входу у печеру – лагуна, яку обрамляють старі дерева, що ростуть прямо біля крайки води. Мавпи, великі ящірки, білки та багато інших тварин знайшли собі місце на пляжі біля печери.

7. Столова гора (Південна Африка). Ця гора з пласкою вершиною розташована на південному березі Столової бухти біля південноафриканського міста Кейптаун. Обривається до мису Доброї Надії. Висота 1 086 метрів. Складена піщаниками. Схили круті, вкриті верещатниками і заростями жорстколистних вічнозелених чагарників. Тут нараховують більше 1470 видів рослин.

Столова гора є відомою туристичною пам`яткою, до вершини гори можна дістатися канатною дорогою. Вона є частиною Національного парку Столова гора.

Після попереднього оголошення результатів відбудуться належні перевірки та підтвердження достовірності голосування. А тому організатори акції не виключають, що до остаточного оголошення переможців на офіційній церемонії на початку 2012 року до цього списку можуть бути внесені певні зміни.

Як нагадують в Оргкомітеті загальнонаціональної акції «7 природних чудес України», Україна теж була представлена у цьому всесвітньому конкурсі «Семи нових чудес природи» і навіть вийшла до півфіналу.

Так, Оргкомітет акції «7 природних чудес України» на чолі з Миколою ТОМЕНКОМ з метою популяризації фіналістів цього проекту вирішив подати до всесвітнього конкурсу «7 нових чудес природи» як номінантів переможців експертного та Інтернет-голосування в Україні - Біосферний заповідник «Асканія-Нова» та Національний природний парк «Подільські Товтри».

Саме біосферний заповідник «Асканія-Нова» представляв Україну у другому турі Всесвітнього конкурсу «7 нових чудес природи». Такими були результати підрахунку голосів першого етапу всесвітньої акції, який тривав до 31 грудня 2008 року.

«Асканія-Нова» пройшла відбір серед 450 номінантів з усього світу, і до другого туру потрапила у список з 261 учасника з усіх континентів. А потім за кількістю голосів у мережі Інтернет «Асканія-Нова» опинилася у числі 77 півфіналістів акції, з яких потім експерти обрали 28 фіналістів, відзначили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

«Важливо те, що про український заповідник «Асканія-Нова» дізналися мільйони громадян з різних країн світу. А це – вже перший, потужний та впевнений крок до формування позитивного іміджу України за кордоном», - наголосили в прес-службі.