Також у столиці можлива гроза / Колаж УНІАН / фото УНІАН, Pixabay

У четвер, 17 липня, на території Київської області та столиці очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Як попереджають в офіційному Telegram-каналі Українського гідрометеорологічного центру, вдень буде хмарно з проясненнями. Ймовірні короткочасні дощі з грозами (по області вночі місцями). Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с:

  • температура вночі 15-20°, вдень 22-27°;
  • у Києві вночі 18-20°, вдень 23-25°.

Впродовж доби також очікуються грози, оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Відео дня
Український гідрометеорологічний центр

Вдень відома синоптикиня Наталка Діденко також повідомляла у Facebook, що на підході до Києва дощовий масив із грозами: 

"Обережно! Може рвонути шквалистий вітер і навіть сипонути град! І на голову може сісти сонливість, важкість, щось таке".

Погода в Україні 17 липня

Раніше начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань попередив, що циклон "Габріель", який уже приніс інтенсивні дощі в західні області України на початку липня, знову прямує на територію країни.

За його словами, цей циклон активізував повільні атмосферні процеси в регіоні, що призвело до різких змін у синоптичній ситуації.

Згідно з даними Погода УНІАН, сьогодні у більшості міст України очікується невелика хмарність. На столицю чекає різка зміна погодних умов: температура знизиться на 4 градуси, прогнозуються опади. Атмосферний тиск залишатиметься зниженим - 742 мм рт. ст.

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