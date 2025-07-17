Негода може призвести до ускладнення руху транспорту.

У четвер, 17 липня, на території Київської області та столиці очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Як попереджають в офіційному Telegram-каналі Українського гідрометеорологічного центру, вдень буде хмарно з проясненнями. Ймовірні короткочасні дощі з грозами (по області вночі місцями). Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с:

температура вночі 15-20°, вдень 22-27°;

у Києві вночі 18-20°, вдень 23-25°.

Впродовж доби також очікуються грози, оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

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Вдень відома синоптикиня Наталка Діденко також повідомляла у Facebook, що на підході до Києва дощовий масив із грозами:

"Обережно! Може рвонути шквалистий вітер і навіть сипонути град! І на голову може сісти сонливість, важкість, щось таке".

Погода в Україні 17 липня

Раніше начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань попередив, що циклон "Габріель", який уже приніс інтенсивні дощі в західні області України на початку липня, знову прямує на територію країни.

За його словами, цей циклон активізував повільні атмосферні процеси в регіоні, що призвело до різких змін у синоптичній ситуації.

Згідно з даними Погода УНІАН, сьогодні у більшості міст України очікується невелика хмарність. На столицю чекає різка зміна погодних умов: температура знизиться на 4 градуси, прогнозуються опади. Атмосферний тиск залишатиметься зниженим - 742 мм рт. ст.

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