На вході до суду Доктор Пі Слюсарчук влаштував виставу

Доктор Пі, якого вивели з автозаку, категорично відмовився заходити в приміщення Галицького районного суду Львова. Він повис на руках конвою, а ногами намагався впертись у двері до суду. Його голова перемотана якимось джгутом.

Як повідомляє ЗІК, він кричав, що його болить голова. За свідченнями очевидців, Доктор Пі театрально намається вдати із себе важкохвору людину. Він постійно скиглить "Ой, голова, голова"...

Сьогодні мало відбутися судове засідання, на якому Доктору Пі Андрію Слюсарчуку, якого уже назвали найвидатнішим аферистом століття, мав би бути обраний кінцевий запобіжний захід. Однак його перенесли на завтра – 17 листопада.

Про це повідомив начальник СГЗ ГУ МВСУ у Львівській області Денис Харчук.

«Допрацьовуються матеріали. Завтра – третя доба його затримання і завтра буде прийматися рішення», – повідомив Харчук.

На уточнююче запитання, чи було внесено міліцією подання в суд про взяття Слюсарчука під варту, Харчук відповів:

«Ми не давали ще подання, допрацьовуються матеріали. Завтра буде обиратися міра запобіжного заходу».

За його словами, буде пропонуватися міра запобіжного заходу – тримання під вартою.

Щодо того, чому Слюсарчука привезли в суд з перемотаною головою, речник обласної міліції сказав: «Нічого з ним не сталося. Можливо, він сам собі перемотав. Не можу нічого сказати».

У понедiлок псевдолiкар Слюсарчук був затриманий у Києвi.

«Я вас чекав давно», – це єдинi слова, якi вiн сказав, коли наручники клацнули на його зап’ястях.

Дещо згодом стало відомо, що проти «Доктора Пі» Андрія Слюсарчука порушено вже другу кримiнальну справу – цього разу за статтею «Шахрайство» (перша кримiнальна справа порушена за статтею 358 ККУ «Пiдробка документiв...»).

Увечері ж спецзагін «Беркуту» доставив псевдолікаря Слюсарчука в управління УМВСУ у Львівській області.

На вході в управління міліції, у лічені секунди, коли Слюсарчука виводили з авто, журналістка газети «Експрес» Світлана Мартинець встигла поставити Слюсарчуку запитання: «Андрію, хто був першою жертвою?» Відповідь «професора» була доволі нестриманою: «Пішла ти на х..».

Як повідомлялося раніше, під час свого резонансного шеститижневого розслідування журналісти «Експресу» встановили, що в Андрія Слюсарчука немає жодної медичної освіти, усі його медичні дипломи – підроблені. Журналісти стверджують, що результатом діяльності псевдолікаря стало каліцтво десятків обдурених ним людей, а також – щонайменш три смертельні випадки.