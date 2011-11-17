Бригинець: в разі продажу історичний будинок знищать

Орендар землі, на якій розташований Театрально-видовищний заклад «Мала опера», вже не перешкоджає діяльності культурного закладу, але вирішив купити цю історичну будівлю на вул. Дегтярівській, 5.

Про це повідомив голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ, поінформували УНІАН у прес-службі депутата.

За даними О.БРИГИНЦЯ, директор ТОВ «Будхол» звернувся з відповідною пропозицією продати будівлю до голови КМДА Олександра ПОПОВА.

«Я нічого не бачу поганого в тому, що театр та історичний будинок можуть стати приватними. Але, як показує досвід, всі кінотеатри, які були куплені приватними власниками, вже або знесені, або перепрофільовані. Безліч пам’яток, які знаходяться у приватній власності, навмисно руйнують їх власники”, - сказав О. БРИГИНЕЦЬ.

Водночас, за його словами, весь досвід схожих проектів говорить про те, що в разі продажу історичний будинок та театр знищать.

Депутат заявив, що ТОВ «Будхол» є незаконним орендарем земельної ділянки, яку воно отримало з порушенням закону, оскільки на ній знаходиться муніципальна власність: історичний будинок Малої Опери.

Зважаючи на ситуацію, О.БРИГИНЕЦЬ звернувся до прокуратури з проханням вжити заходів щодо незаконного виділення товариству земельної ділянки на вул. Дегтярівська, 5.

Крім того, за дорученням робочої групи з вивчення ситуації, що склалась навколо комунального закладу «Театрально-видовищний заклад культури «Київська мала опера», комісія Київради з питань культури та туризму готує документи на вилучення земельної ділянки площею 1,4 га для передачі її Малій опері, адже без цього реконструкція театру неможлива.

Депутат нагадує, що Мала опера була створена у червні 2004 року з ініціативи славнозвісної оперної співачки Євгенії Мірошниченко. Повноцінної реалізації проекту досі не відбулося, оскільки земля під Малою оперою не належить закладу культури, через що неможливо здійснити реконструкцію приміщення. Будинок на Дегтярівській, 5, був збудований 1902 року.