Чотири балабани спіймалися на митниці

Чергову спробу контрабандного вивезення через митний кордон України рідкісних соколів зафіксовано працівниками митного поста «Бориспіль-аеропорт» Київської обласної митниці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, пластмасовий ящик, в якому знаходилися четверо дорослих соколів-балабанів, було виявлено під час митного контролю речей пасажирів в багажному відділенні. Всі птахи були з ковпаками на головах, обмотані полотняною тканиною, а крила птахів були скріплені тканою стрічкою.

При цьому в митній службі зазначили, що потенційний пасажир зареєструвався на рейс до ОАЕ, здав речі в багаж, але на паспортному контролі не з’явився і на борт літака, відповідно, так і не потрапив.

На даний час митники готуються передати птахів до Київського зоопарку.

Як нагадують в ДМСУ, це вже другий випадок виявлення контрабанди рідкісних соколів за останній період. Попередній випадок був зафіксований наприкінці жовтня, тоді працівниками митного поста «Бориспіль-аеропорт» було виявлено трьох дорослих птахів, яких також переміщували у речах, які здали в багаж.

*** Сокіл-балабан є зникаючим видом, занесеним до Червоної книги СНД і світу. Чисельність балабанів у природі неухильно скорочується.