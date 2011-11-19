Створено комітет вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду

У Луцьку створено Волинський регіональний громадський комітет вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні.

Як повідомили УНІАН організатори, до складу комітету ввійшли представники 17 громадських організацій та осередків політичних партій демократичного спрямування.

Як зазначено в повідомленні, «поява Комітету зумовлена ігноруванням нинішньою владою пам’яті про національну катастрофу 1932-1933 років, а також необхідністю консолідації сил серед громадськості Волинської області для підтримки спільних ініціатив у відзначенні чергових роковин Голодомору».

У ході засідання члени комітету вирішили провести 26 листопада меморіальні заходи, хресну ходу від Театрального майдану до Хрестовоздвиженської церкви, а потім до Замкової площі, де відбудеться панахида та мітинг, який завершиться хвилиною мовчання та акцією «Запали свічку».

Також комітет вирішив спрямувати звернення до органів місцевої влади щодо проведення меморіальних заходів та до церков – стосовно проведення панахид і молитов за померлими з голоду.

Протягом тижня, що передуватиме Дню пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій, відбуватимуться просвітницькі, виховні, меморіальні заходи з тим, щоб він став поминальним за померлими з голоду.

Ініціатором зібрання та координатором комітету став депутат Луцької міської ради Павло ДАНИЛЬЧУК.