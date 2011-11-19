Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ затвердив склад Комісії з питань відвернення катувань.

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

Очолить комісію радник Президента України - керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України Андрій ПОРТНОВ.

До складу комісії увійшли голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Юкіе МОКУО, заступник голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Рудігер ЛЮХМАНН, керівник проектів з питань захисту дітей представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Руслана СІРМАН.

Також членами Комісії стали президент Інституту правової політики Микола ОНІЩУК, Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій ПАВЛЕНКО, керівник Департаменту кримінального, адміністративного, цивільного права та пенітенціарних установ Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Юрій ГАЛАЄВСЬКИЙ, Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини, виконавчий секретар Комісії Валерія ЛУТКОВСЬКА, завідуючий відділом пенітенціарних установ Департаменту кримінального, адміністративного, цивільного права та пенітенціарних установ Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Анатолій ПАЛІЙ, народний депутат України, голова підкомітету з питань правових основ організації та діяльності виконавчої служби і реагування на порушення законодавства щодо виконання рішень Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Валерій ПИСАРЕНКО, народний депутат України, голова підкомітету з питань забезпечення захисту прав і свобод людини та співпраці з правозахисними органами Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Олександр ФЕЛЬДМАН, народний депутат України, голова підкомітету з питань вдосконалення законодавства про адміністративні правопорушення Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктор ШЕМЧУК, народний депутат, голова підкомітету з питань конституційного статусу Президента України, Кабінету міністрів, центральних органів виконавчої влади Комітету Верховної Ради з питань правової політики Еліна ШИШКІНА.

До складу комісії увійшли також адвокати та представники правозахисних громадських організацій. Зокрема, таких як «Міжнародна Ліга захисту прав громадян України», «Донецький Меморіал», «Спілка адвокатів України», «Вінницька правозахисна група», «Ла Страда - Україна», Харківська правозахисна група, Донецька обласна правозахисна організація «Верховенство права», «Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів», «Всеукраїнський центр правової допомоги «Громадський захисник», «Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів», «Міжнародне товариство прав людини - Українська секція», «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини», «Харківський інститут соціальних досліджень».

Як повідомив А.ПОРТНОВ, Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Президентові, що утворений з метою сприяння виконанню Україною зобов`язань за Факультативним протоколом до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.

Основними завданнями Комісії є виявлення фактів катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. Йдеться також про внесення в установленому порядку Президентові пропозицій щодо припинення таких фактів та запобігання їх повторенню.

За словами А.ПОРТНОВА, ще одним завданням Комісії є участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення законодавства у відповідній сфері та їх внесення главі держави.

Для виконання покладених на неї завдань Комісія також має право відвідувати місця тримання затриманих, попереднього ув`язнення, установи виконання покарань, психіатричні заклади, спеціальні навчально-виховні установи, опитувати осіб, які там перебувають, та отримувати інформацію про умови їх тримання.