У МВС змінився речник
04:46, 19 листопада 2011Суспільство
3190 0
Поліщук пішов з Києва "нагору"
Начальником Управління зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України призначено полковника міліції Володимира ПОЛІЩУКА, який раніше обіймав посаду начальника відділу громадських зв’язків ГУ МВС України в Києві.
Про це УНІАН повідомили в МВС, зазначивши, що відповідний наказ підписано міністром внутрішніх справ України Віталієм ЗАХАРЧЕНКОМ.
На цій посаді В.ПОЛІЩУК замінив Вікторію КУШНІР, яка була керівником УЗГ під час керівництва відомством Анатолія МОГИЛЬОВА.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter