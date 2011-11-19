У МВС змінився речник

Начальником Управління зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України призначено полковника міліції Володимира ПОЛІЩУКА, який раніше обіймав посаду начальника відділу громадських зв’язків ГУ МВС України в Києві.

Про це УНІАН повідомили в МВС, зазначивши, що відповідний наказ підписано міністром внутрішніх справ України Віталієм ЗАХАРЧЕНКОМ.

На цій посаді В.ПОЛІЩУК замінив Вікторію КУШНІР, яка була керівником УЗГ під час керівництва відомством Анатолія МОГИЛЬОВА.