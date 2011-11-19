У неділю в Україні збережеться прохолодна погода

20 листопада в Україні, за прогнозами синоптиків, буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, в Прикарпатських областях 3-8° морозу, на узбережжі Криму 1-6° тепла; вдень 0-5° тепла, в Криму та на півдні Одещини 4-9°.

У Києві та області - без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла. По м. Києву температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.