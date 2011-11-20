Теща «втихомирила» зятя ножем

У Чернігівській області теща під час сварки вбила зятя.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків громадськістю УМВС України в області, трагедія сталася у Козелецькому районі.

До чергової части райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що на подвір'ї одного з господарств помер місцевий житель. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події встановила, що чоловіка було вбито: на тілі потерпілого було виявлено кілька десятків ножових поранень. Одразу міліціонери почали опитувати сусідів, вилучати речові докази та встановлювати обставини скоєння злочину, який був розкритий "по гарячих слідах".

Як з'ясувалося, ввечері 37-річний чоловік прийшов додому напідпитку. Побачивши, що його 36-річної співмешканки немає вдома, розлютився. І як тільки жінка повернулася додому, між ними виникла сварка. Мати дівчини (яка до речі також була напідпитку) на кухні почула галас. Вона, взявши кухонний ніж, вирішила заспокоїти зятя.

Оскільки чоловік був сильно п'яний, літня жінка повалила його на підлогу і нанесла йому 32 удари ножем у різні частини тіла. Від отриманих ножових поранень чоловік помер на місці, а теща загорнула тіло померлого у килим та витягла на вулицю.

Правоохоронцям підозрювана розповіла, що чоловіка вона вбивати не хотіла, а лише утихомирити. Цивільний чоловік її дочки ніде не працював, незадовго до смерті отримав судимість за крадіжку, любив випити і постійно вчиняв сварки.

Наразі жінку затримано, стосовно неї порушено кримінальну справу за ч. 1 статті 115 (умисне вбивство), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років. Слідство у справі триває.