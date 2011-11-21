На Київському водосховищі загинув 26-річний рибалка
10:58, 21 листопада 2011Суспільство
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Перекинувся човен
На Київському водосховищі перекинувся човен з рибалками, один загинув.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
Згідно з повідомленням, на Київському водосховищі поблизу с. Сорокошичі Козелецького району під час риболовлі внаслідок перекидання човна потонув мешканець Києва, 1985 року народження. Тіло загиблого підняли на поверхню з води місцеві жителі.
Ще одного рибалку було врятовано та з переохолодженням доставлено до Козелецької районної лікарні.
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