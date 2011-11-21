Від вибуху двоє людей загинули, ще один госпіталізований

В результаті вибуху на території тракторної бригади в селі Волчанське Акимівського району Запорізької області двоє людей загинули, ще одного госпіталізовано.Як повідомила УНІАН помічник начальника ГУМНС у Запорізькій області Юлія БАРИШЕВА, вибух стався сьогодні – 21 листопада близько 13.00.

«Попереднім слідством встановлено, що під час демонтажу зливного крана, що проводився за допомогою електричного різака, вибухнула 10-кубова посудина з-під бензину. При цьому бічна частина ємності привалила двох робітників, 1987 і 1982 років народження, які загинули на місці події. Ще один робітник – чоловік, 1962 року народження, з опіками обличчя 2-го ступеня госпіталізований до лікарні, його стан кваліфікований медиками, як «стан середнього ступеня тяжкості", - повідомила Ю.БАРИШЕВА.

Зараз на місці події працюють фахівці МНС і ГУ МВС України в Запорізькій області, яким належить встановити причини і детально відновити обставини події. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.