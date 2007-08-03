УСПП і уряд вирішили, що робити з підписаним у березні документом

На сьогоднішньому засіданні Українського союзу промисловців і підприємців було затверджено план заходів щодо реалізації Меморандуму між УСПП й урядом України, підписаного в березні ц.р.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСПП, у рамках виконання Меморандуму планується здійснити низку заходів із вдосконалення системи держзакупівель, вдосконалення законодавства з питань зовнішньоекономічної діяльності й валютного регулювання, в сфері держпідтримки економічного розвитку, регуляторної політики та реформування дозвільної системи, врегулювання проблемних питань у сфері земельних відносин і будівництва, а також у антимонопольній політиці та регулюванні цін.

Як зазначив сьогодні на брифінгу віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ, Меморандум виконується задовільно.

За словами міністра економіки України, президента УСПП Анатолія КІНАХА, підписання Меморандуму про партнерство й співпрацю між Кабінетом міністрів України і УСПП дозволило уряду впровадити ефективні механізми взаємодії з громадськістю.

А.КІНАХ зазначив, що з боку уряду «помітно істотне підвищення гласності й відкритості його роботи». Зокрема, він зазначив, що при Міністерстві економіки було створено Громадську рада у складі представників об`єднань промисловців і підприємців, професійних асоціацій, відомих експертів і науковців, крім того, за підтримки Міністерства економіки було створено Раду національних асоціацій товаровиробників – національний координуючий орган асоціацій вітчизняних товаровиробників.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України та Український союз промисловців і підприємців (УСПП) 20 березня ц.р. підписали Меморандум про партнерство і співпрацю. Мета документа - на основі посилення діалогу між владою й бізнесом будувати якісні умови розвитку економіки та захисту внутрішніх і зовнішніх інтересів України.