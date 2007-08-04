Янукович збирається зірвати джек-пот у чужій грі

У своїй доповіді на X з’їзді Партії регіонів, що проходить сьогодні у Києві, Лідер регіоналів чітко окреслив позицію Партії у ситуації, що склалася в державі.

„На моє глибоке переконання, хоча нам нав`язують чужу гру, ми повинні гідно відповісти на кинуті нам виклики, - сказав Віктор Янукович. - Ми повинні піти на вибори і перемогти з ще кращим результатом, ніж торік. І захистити свою перемогу. У нас для цього є все необхідне: сотні тисяч активістів, досвід, віра у правоту справи, яку робимо, і головне - підтримка мільйонів людей, яким імпонують наша гідність, спокійна сила і відповідальність.

У нас є програма, яку ми почали успішно реалізовувати і яку повинні завершити заради кращого життя громадян України”.

Віктор Федорович також зазначив, що „за рік перебування при владі ми не лише подолали економічну кризу, залишену нам у спадок попередниками, а й добилися суттєвого зростання основних показників соціально-економічного розвитку... Головне, що нам вдалося зробити так, що громадяни стали жити краще. А чия це заслуга - люди з`ясують самі.

Незважаючи на перешкоди, які чинили нам опозиційні сили, вже на сьогодні ми змогли підвищити мінімальну зарплату до 440 гривень, а з 1 вересня вона складатиме 460 гривень. У бюджетних планах на наступний рік мінімальну заробітну плату передбачається підвищити до 565 гривень”.

Лідер Партії регіонів наголосив на тому дуже важливому моменті, що гроші для соціальних виплат беруться не з коштів від продажу стратегічно важливих підприємств вітчизняної промисловості, як це було у випадку з «Криворіжсталлю». „Ми не проїдаємо народне добро. Це ресурси, акумульовані реальною економікою, - заявив Віктор Федорович. - Достатньо сказати, що з початку року зростання внутрішнього валового продукту склало 8%, тоді коли за аналогічний період минулого року цей показник не перевищував 4 відсотки. Однак це лише початок шляху, який нам належить пройти.

Ми подолаємо корупцію і змусимо злочинців, незалежно від їхніх посад, відповідати по закону”, - підкреслив В. Янукович.

Прес-служба Партії регіонів