Доцента київського університету впіймали на ”сприянні” абітурієнтам

У місті Києві працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито доцента університету, який вимагав та отримав понад 23 тис. грн. хабара від місцевої жительки для подальшої передачі посадовим особам університету за сприяння їй в успішному складанні вступних іспитів до згаданого навчального закладу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків із громадськістю МВС України, прокуратурою міста Києва за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.27, ч.2 ст.190 та ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України (види співучасників, шахрайство й давання хабара).